Каррера: "Наилучшие шансы вернуться в строй у Промеса и Глушакова, Зобнин в ближайших матчах не сыграет"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о ходе восстановления травмированных игроков команды.
"Наилучшие шансы вернуться в строй в ближайших матчах, пожалуй, у Промеса и Глушакова. Зе Луиш не готов сыграть против "Ахмата", а дальше будет видно. Ребров пропустит несколько матчей, но, слава богу, обошлось без серьезных последствий. Ананидзе вернулся из расположения сборной Грузии ещё несколько дней назад, он тренируется с командой. Посмотрим, когда он будет готов сыграть.
Зобнин просто молодец. Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся. Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах.
Думаю, что на сегодня речь может идти о ноябре. О матчах, которые состоятся после паузы в чемпионате России. Но давайте всё-таки не будем пока забегать так далеко вперёд, а просто пожелаем Зобнину поскорее вернуться в строй и больше не получать таких травм. То же самое касается и других ребят.
Что касается Тимофеева и Тигиева, то у этих ребят, как известно, серьезные травмы. Думаю, речь идёт о том, что они полноценно вернутся в строй только после Нового года", - приводят слова Карреры российские СМИ.
Напомним, что ближайший матч "Спартак" проведет в Грозном против "Ахмата" 13 октября.
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