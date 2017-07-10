Каррера намекнул на то, что Смолова в "Спартаке" не будет?

Будущее форварда "Краснодара" Федора Смолова, которым интересуются московский "Спартак" и питерский "Зенит", все еще остается неясным.

Однако, из поступка главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры, отписавшегося в инстаграме от страницы 27-летнего нападающего "быков", можно сделать вывод, что игрок сборной России вряд ли перейдет в стан "народной команды".

Отметим, что подписался наставник "Спартака" на страницу Смолова лишь вчера.

Не пропустите: Смолов отправился в Москву вместе с ЦСКА. | soccernews.ru