Каррера: "Наши ошибки позволяли "Уралу" контратаковать"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал поражение от "Урала" (1:2).

"Перед игрой сказал ребятам, что сегодня предстоит провести важный матч, и что "Урал" показывает хороший футбол. Объяснял, что для победы нужно провести матч, а заранее три очка нельзя получить.

Сегодня много ошибались в передачах, матч был не особо удачный для нас. Наши ошибки позволяли "Уралу" контратаковать, и они благодаря этому забили голы. Мы не смогли воспользоваться нашими возможностями забить. Это футбол.

Конечно, "Спартак" остаётся в чемпионской гонке. Остаются ещё матчи, которые должны быть сыграны. Мы будем максимально в них отдаваться" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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