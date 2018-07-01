Каррера назвал главного фаворита ЧМ-2018

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал главного фаворита Чемпионата Мира 2018 года.

"Считаю, что бразильцы являются фаворитами мундиаля. Эта команда обладает высококлассными игроками, которые всегда выкладываются на сто процентов. Кроме того, стоит отметить сплочённость футболистов, а также нацеленность на конкретный результат" - сказал Каррера.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет с Мексикой.

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