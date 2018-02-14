Каррера назвал главную задачу для "Спартака" на первый матч против "Атлетика"

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Каррера назвал главную задачу для "Спартака" на первый матч против "Атлетика"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал главную задачу для своей команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" из Бильбао.

"Мы смотрели игру "Атлетика", изучили соперника. У них есть хорошие и сильные игроки, мощная линия нападения. Для нас этот матч будет очень сложным, мы должны быть очень внимательными. Каждый хотел бы победить - 5:0. Но, повторюсь, завтра нас ожидает далеко не легкий матч. Главная задача - не пропустить.

Тактически мы будем отталкиваться от игры соперника, будем делать все, чтобы победить у себя дома. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не позволить сопернику забить в наши ворот", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Давыдов не покинет "Спартак" зимой. | soccernews.ru

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"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

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