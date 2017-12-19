Каррера назвал лучших игроков РФПЛ 2017 года

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал лучших игроков российской Премьер-Лиги в 2017 году.

Пятёрка наставника "красно-белых" выглядит следующим образом: Георгий Джикия ("Спартак"), Луис Адриано ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Денис Глушаков ("Спартак"), Фёдор Смолов ("Краснодар").

Примечательно, что в список Карреры не попал ведущий игрок "Спартака" Квинси Промес. Впрочем, это не помешало голландцу стать победителем голосования.

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