Каррера назвал лучших российских игроков, которые не играют в "Спартаке"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал лучших российских игроков, которые не играют в его команде.

"Мне нравятся Марио Фернандес, Головин и Смолов. Я что, виноват, что двое из ЦСКА? Удивлен, кстати, почему Головин до сих пор играет в ЦСКА. Для игрока 1996-го года рождения он - большой талант. Не рекомендовал ли Головина с Фернандесом "Челси"? Лучше бы я их тогда взял себе! Но ЦСКА не отдаст. Шучу, шучу", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера не исключил, что в будущем он может возглавить "Зенит" или ЦСКА. | soccernews.ru