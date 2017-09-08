Каррера назвал лучших российских игроков, которые не играют в "Спартаке"

Теги массимо каррераспартак москваалександр головинфедор смоловмарио фернандес

Каррера назвал лучших российских игроков, которые не играют в "Спартаке"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал лучших российских игроков, которые не играют в его команде.

"Мне нравятся Марио Фернандес, Головин и Смолов. Я что, виноват, что двое из ЦСКА? Удивлен, кстати, почему Головин до сих пор играет в ЦСКА. Для игрока 1996-го года рождения он - большой талант. Не рекомендовал ли Головина с Фернандесом "Челси"? Лучше бы я их тогда взял себе! Но ЦСКА не отдаст. Шучу, шучу", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера не исключил, что в будущем он может возглавить "Зенит" или ЦСКА. | soccernews.ru

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