Каррера назвал лучший и худший матчи "Спартака" в 2017-м году

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал лучший и худший матчи своей команды в 2017-м году.

"Матч года - это "Спартак" - "Севилья". Разочарование года - "Ливерпуль" - "Спартак". Какой бы матч 2017-го года переиграл, будь такая возможность? Все тот же - с "Ливерпулем". Сделал бы все, чтобы победить", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, Каррера назвал нападение "Спартака" лучшим в России. | soccernews.ru