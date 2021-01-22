Каррера назвал оптимальную позицию для Кокорина в "Фиорентине"

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера порассуждал о том, на какой позиции "Фиорентина" сможет наиболее эффективно использовать форварда Александра Кокорина.

Напомним, что "красно-белые" в четверг объявили о договорённости с итальянским клубом о трансфере 29-летнего футболиста. Сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

"Я не знаю, как "Фиорентина" собирается использовать Кокорина, но сейчас команда играет по схеме 4-2-3-1. Я бы посмотрел на него в роли оттянутого нападающего, который располагается чуть ниже наконечника атаки. Думаю, там он будет полезен", - сказал Каррера.

За пять месяцев в "Спартаке" Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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