Каррера назвал Петковича жертвой лимита на легионеров

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему сербский защитник Марко Петкович получает мало игровой практики.

"Я верю в него. Проблема Петковича - отсутствие постоянной практики, потому что Марко - жертва лимита на легионеров. Но качество и умения этого футболиста для меня очевидны" - сказал Каррера.

В этом сезоне 25-летний Петкович сыграл за "Спартак" всего 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Каррера назвал причины прогресса Джикии. | http://soccernews.ru