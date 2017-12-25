Каррера назвал Петковича жертвой лимита на легионеров

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Каррера назвал Петковича жертвой лимита на легионеров

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему сербский защитник Марко Петкович получает мало игровой практики.

"Я верю в него. Проблема Петковича - отсутствие постоянной практики, потому что Марко - жертва лимита на легионеров. Но качество и умения этого футболиста для меня очевидны" - сказал Каррера.

В этом сезоне 25-летний Петкович сыграл за "Спартак" всего 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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