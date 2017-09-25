Каррера назвал причины неудач "Спартака"

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Каррера назвал причины неудач "Спартака"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал причины последних неудач своей команды.

"Безусловно, то, что сейчас происходит - это особенная ситуация. Мы должны забыть все, что было в прошлом году. Здесь может быть много компонентов: психологическое давление, где-то, возможно, боимся. Надо усердно работать, чтобы избавляться от этих ошибок. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны продолжать работать, чтобы улучшать качество игры", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Рахимов высказался о проблемах "Спартака". | soccernews.ru

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