Каррера назвал причины неудач "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал причины последних неудач своей команды.

"Безусловно, то, что сейчас происходит - это особенная ситуация. Мы должны забыть все, что было в прошлом году. Здесь может быть много компонентов: психологическое давление, где-то, возможно, боимся. Надо усердно работать, чтобы избавляться от этих ошибок. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны продолжать работать, чтобы улучшать качество игры", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Рахимов высказался о проблемах "Спартака". | soccernews.ru