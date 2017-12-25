Каррера назвал причины прогресса Джикии

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал причины прогресса в игре защитника своей команды Георгия Джикии.

"Джикия прибавил за счет трудолюбия и умения слушать. В январе приехал, играть начал в марте и довольно быстро стал важным для команды футболистом. Все просто - Джикия хорошо работал, тренировался, слушал советы. Доказал, что таким образом результата можно достигнуть довольно быстро", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, Каррера определил главное открытие 2017 года в РФПЛ. | soccernews.ru