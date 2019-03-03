Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера назвал российскую команду, которую он никогда не будет тренировать.

"Думаю, что ЦСКА - единственная команда, с которой я не стал бы работать. Из уважения к болельщикам "Спартака". Так как это его главный соперник. Что касается других команд - я не вижу никаких препятствий. Думаю, болельщики могли бы понять меня и не стали бы таить обиду", - сказал 54-летний итальянец.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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