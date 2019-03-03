Каррера назвал российскую команду, которую он никогда не будет тренировать
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера назвал российскую команду, которую он никогда не будет тренировать.
"Думаю, что ЦСКА - единственная команда, с которой я не стал бы работать. Из уважения к болельщикам "Спартака". Так как это его главный соперник. Что касается других команд - я не вижу никаких препятствий. Думаю, болельщики могли бы понять меня и не стали бы таить обиду", - сказал 54-летний итальянец.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Локомотив Москва
|18
|29
|5
|Спартак Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Урал
|18
|22
|11
|Оренбург
|17
|22
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|17
|16
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10