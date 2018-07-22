Каррера назвал трех игроков, которые произвели на него впечатления выступлением на ЧМ

1 Теги массимо каррераантуан гризманнполь погбароман зобнин

Каррера назвал трех игроков, которые произвели на него впечатления выступлением на ЧМГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал трех игроков, которые произвели на него впечатления своим выступлением на Чемпионате Мира в России.

"Кто из игроков впечатлил больше всего на Чемпионате Мира? Могу назвать много фамилий. Мне понравился Погба, Гризманн. Роман Зобнин - среди лучших", - приводит слова наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, Каррера рассказал, о чем разговаривал с Буффоном. | soccernews.ru

Комментарии
Леонид

В объективности и порядочности Карреры сомневаться не приходится. Действительно, несмотря на полученное серьёзное увечье, Зобнин сыграл от звонка до звонка и был лучшим в нашей сборной.

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