Каррера назвал трех игроков, которые произвели на него впечатления выступлением на ЧМ

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал трех игроков, которые произвели на него впечатления своим выступлением на Чемпионате Мира в России.

"Кто из игроков впечатлил больше всего на Чемпионате Мира? Могу назвать много фамилий. Мне понравился Погба, Гризманн. Роман Зобнин - среди лучших", - приводит слова наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, Каррера рассказал, о чем разговаривал с Буффоном. | soccernews.ru