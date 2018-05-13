Каррера назвал заслуженным поражение "Спартака" от "Динамо"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России.

"Динамо" провело хороший матч. У него было больше злости, больше желания победить, поэтому они заслуженно победили. Чего не хватило команде? Не хватало темпа, сильно растягивались по полю, не получилось сделать то, что готовили на неделе.

Конечно, жаль, что проиграли в дерби. С другой стороны, у нас остался шанс попасть в Лигу Чемпионов. Жизнь продолжается. Не надо думать о том, что было. Надо думать о целях в следующем году", – приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что в следующем сезоне "Спартак" сыграет в квалификации Лиги Чемпионов.

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