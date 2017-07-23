Каррера: "Не беспокоюсь из-за отрыва конкурентов"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал результат матча своей команды против "Уфы".

"Мы провели хороший матч, присутствовала спортивная злость и желание, но с "Уфой" было нелегко. Мы ничего не подарили сопернику, но и сами свои моменты не использовали. Отрыв конкурентов? Я не беспокоюсь, поскольку впереди еще 28 матчей, и у нас есть время", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, "Спартак" и "Уфа" сыграли в "сухую" ничью. | soccernews.ru