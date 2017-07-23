Каррера: "Не беспокоюсь из-за отрыва конкурентов"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал результат матча своей команды против "Уфы".
"Мы провели хороший матч, присутствовала спортивная злость и желание, но с "Уфой" было нелегко. Мы ничего не подарили сопернику, но и сами свои моменты не использовали. Отрыв конкурентов? Я не беспокоюсь, поскольку впереди еще 28 матчей, и у нас есть время", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.
Напомним, "Спартак" и "Уфа" сыграли в "сухую" ничью. | soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|6
|2
|Краснодар
|2
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Ахмат
|2
|6
|5
|Урал
|2
|4
|6
|Уфа
|2
|4
|7
|ЦСКА Москва
|2
|3
|8
|Анжи
|2
|3
|9
|Спартак Москва
|2
|2
|10
|Динамо Москва
|2
|1
|11
|Ростов
|2
|1
|12
|Рубин
|2
|0
|13
|Арсенал Тула
|1
|0
|14
|Амкар
|2
|0
|15
|СКА Хабаровск
|1
|0
|16
|Тосно
|2
|0