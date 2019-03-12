Каррера не исключил возвращение в "Спартак"
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера не исключил, что однажды вернётся на тренерский мостик "красно-белых".
"Я приехал в Москву увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных. Встреча с бывшими или нынешними игроками "Спартака"? Такого в планах нет. Я приехал как турист, буду наслаждаться любимой Москвой. Возвращение в "Спартак"? В футболе возможно всё. Поэтому никогда не говори "никогда", - сказал итальянец.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Сейчас 54-летний специалист является безработным.
Не пропустите: Каррера вернется в Москву: названа причина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Трансфер Азара в "Боруссию" под угрозой срыва
-
Усиление для Зидана уже сейчас. Как живется игрокам "Реала" в аренде
-
Раньери прокомментировал свою дебютную победу во главе "Ромы"
-
"Краснодар" установил клубный антирекорд
-
Зидан высказался о ситуации с Иско
-
Роналду обратился к болельщикам перед матчем с "Атлетико"
-
"Ливерпуль" принял важное решение по будущему ван Дейка
-
Гвардиола прокомментировал вылет "Реала" из Лиги Чемпионов
-
Тренер "Шальке" поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
-
Каррера не исключил возвращение в "Спартак"
-
Президент "Реала": "Неймар или Мбаппе? Оба"
-
Главные новости дня: 11 марта
-
Возвращение Моуринью стало бы шагом назад: экс-президент "Реала" рассказал, почему тренер не возглавил клуб
-
Зидан пришел на презентацию в "Реале" в интересном образе
-
Скопинцев рассказал о взаимоотношениях с Карпиным
-
"Рома" - "Эмполи" - 2:1 (видеообзор матча)
-
Переживаем, как провести великолепный матч: Аллегри рассказал о предстоящем матче с "Атлетико"
-
"Айнтрахт" разгромил "Фортуну" в чемпионате Германии
-
"Рома" обыграла "Эмполи" в первом матче под руководством Раньери (видео голов)
-
Он останется в клубе, если захочет: президент "Реала" поблагодарил Солари
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11