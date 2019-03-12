Каррера не исключил возвращение в "Спартак"

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Каррера не исключил возвращение в "Спартак"

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера не исключил, что однажды вернётся на тренерский мостик "красно-белых".

"Я приехал в Москву увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных. Встреча с бывшими или нынешними игроками "Спартака"? Такого в планах нет. Я приехал как турист, буду наслаждаться любимой Москвой. Возвращение в "Спартак"? В футболе возможно всё. Поэтому никогда не говори "никогда", - сказал итальянец.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Сейчас 54-летний специалист является безработным.

Не пропустите: Каррера вернется в Москву: названа причина. | http://soccernews.ru

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