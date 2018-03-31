Каррера: "Не люблю Погребняка"

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Каррера: "Не люблю Погребняка"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против "Тосно" рассказал о своём отношении к форварду соперника Павлу Погребняку.

"Погребняк не любит "Спартак" и всегда рвётся нам забить? Я этого не знал. Тогда я тоже не люблю его" - сказал Каррера.

Напомним, что матч "Спартак" – "Тосно" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.  

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