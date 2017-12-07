Каррера: "Не могу объяснить это поражение, мы боялись "Ливерпуль"

Теги массимо каррераспартак москваливерпуль

Каррера: "Не могу объяснить это поражение, мы боялись "Ливерпуль"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал комментарий по матчу своей команды против  английского "Ливерпуля".

"Я не могу этого объяснить. Мы вышли на поле, и "Ливерпуль" превзошел нас во всех компонентах. Видимо, это доказывает, что "Спартак" еще не готов. Чтобы проводить такие матчи, нужна спортивная злость, боевые качества. Мы вышли без этой злости, мы боялись этот "Ливерпуль".

Я разочарован, потому что ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны были победить, но показать что-то большее, противостоять "Ливерпулю" как-то иначе. Надо сразу забыть это, понять, где и в чем мы ошиблись. Это может пойти на пользу только как урок", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, "Ливерпуль" разгромил "Спартак" со счетом 7:0. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 6 15
2 Базель 6 12
3 ЦСКА Москва 6 9
4 Бенфика 6 0
Группа B М О
1 ПСЖ 6 15
2 Бавария Мюнхен 6 15
3 Селтик 6 3
4 Андерлехт 6 3
Группа C М О
1 Рома 6 11
2 Челси 6 11
3 Атлетико Мадрид 6 7
4 Карабах 6 2
Группа D М О
1 Барселона 6 14
2 Ювентус 6 11
3 Спортинг Лиссабон 6 7
4 Олимпиакос Пирей 6 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 6 12
2 Севилья 6 9
3 Спартак Москва 6 6
4 Марибор 6 3
Группа F М О
1 Манчестер Сити 6 15
2 Шахтер Донецк 6 12
3 Наполи 6 6
4 Фейеноорд 6 3
Группа G М О
1 Бешикташ 6 14
2 Порту 6 10
3 РБ Лейпциг 6 7
4 Монако 6 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 6 16
2 Реал Мадрид 6 13
3 Боруссия Дортмунд 6 2
4 АПОЭЛ 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов