Каррера: "Не могу объяснить это поражение, мы боялись "Ливерпуль"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал комментарий по матчу своей команды против английского "Ливерпуля".

"Я не могу этого объяснить. Мы вышли на поле, и "Ливерпуль" превзошел нас во всех компонентах. Видимо, это доказывает, что "Спартак" еще не готов. Чтобы проводить такие матчи, нужна спортивная злость, боевые качества. Мы вышли без этой злости, мы боялись этот "Ливерпуль".

Я разочарован, потому что ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны были победить, но показать что-то большее, противостоять "Ливерпулю" как-то иначе. Надо сразу забыть это, понять, где и в чем мы ошиблись. Это может пойти на пользу только как урок", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, "Ливерпуль" разгромил "Спартак" со счетом 7:0. | soccernews.ru