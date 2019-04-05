Каррера: "Не могу выделить особенное дерби во время моей работы со "Спартаком"

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Каррера: "Не могу выделить особенное дерби во время моей работы со "Спартаком"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что на его памяти нет какого-либо матча в противостоянии с ЦСКА за время его работы в России.

Кроме того, специалист отметил, что хочет посетить матч 31-го тура Серии А "Ювентус" - "Милан".

"Не могу выделить какое-то дерби во время моей работы со "Спартаком". Для меня все дерби были волнительными, так как я проживал их как фанат команды, которую тренировал.

Дерби, которое пройдет на днях, посмотреть не удастся, так как я хочу посетить матч "Ювентус" - "Милан". Но обязательно буду следить в интернете за результатом игры московского дерби", - сказал Каррера. 

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля на "Открытие Арене".

А еще: На матче "Спартак" - ЦСКА ожидается рекордное количество болельщиков | http://soccernews.ru

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