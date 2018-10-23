Каррера не ответил на слова благодарности только одному игроку "Спартака"

Уже бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не ответил на слова благодарности только одному игроку своей экс-команды.

Так, после увольнения 54-летнего специалиста многие игроки "красно-белых" в социальных сетях пожелали итальянцу удачи в будущем и выразили слова благодарности за совместную работу. В итоге Каррера ответил всем своим бывшим подопечным, за исключением Дениса Глушакова, которого ранее он вместе с Андреем Ещенко вывел из состава первой команды.

Напомним, "Спартак" вел переговоры с Бердыевым еще до увольнения Карреры. | soccernews.ru