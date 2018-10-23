Каррера не ответил на слова благодарности только одному игроку "Спартака"

Теги спартак москвамассимо каррераденис глушаков

Каррера не ответил на слова благодарности только одному игроку "Спартака"Уже бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не ответил на слова благодарности только одному игроку своей экс-команды.

Так, после увольнения 54-летнего специалиста многие игроки "красно-белых" в социальных сетях пожелали итальянцу удачи в будущем и выразили слова благодарности за совместную работу. В итоге Каррера ответил всем своим бывшим подопечным, за исключением Дениса Глушакова, которого ранее он вместе с Андреем Ещенко вывел из состава первой команды.

Напомним, "Спартак" вел переговоры с Бердыевым еще до увольнения Карреры. | soccernews.ru

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