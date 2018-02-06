Каррера: "Не появляюсь на послематчевых командных фотографиях, так как это праздник футболистов"

Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера: "Не появляюсь на послематчевых командных фотографиях, так как это праздник футболистов"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему от отсутствует на послематчевых общекомандных фотографиях.

"Это праздник футболистов, в котором я не участвую. Правильно, чтобы игроки получали эти аплодисменты, а я не люблю появляться на фото. Часто получается, что я в этот момент нахожусь на пресс-конференции.  Да, бывает, что при мне фотографируются в раздевалке. Я считаю, что этот момент футболистов. Я просто рад за них", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что игроки "Спартака" регулярно выкладывают в соцсети общую фотографию после победных матчей.

Не пропустите: Каррера дал характеристику новичкам "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов