Каррера: "Не появляюсь на послематчевых командных фотографиях, так как это праздник футболистов"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему от отсутствует на послематчевых общекомандных фотографиях.

"Это праздник футболистов, в котором я не участвую. Правильно, чтобы игроки получали эти аплодисменты, а я не люблю появляться на фото. Часто получается, что я в этот момент нахожусь на пресс-конференции. Да, бывает, что при мне фотографируются в раздевалке. Я считаю, что этот момент футболистов. Я просто рад за них", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что игроки "Спартака" регулярно выкладывают в соцсети общую фотографию после победных матчей.

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