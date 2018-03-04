Каррера: "Не разочарован результатом"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью своей команды в московском дерби с "Локомотивом".

"Да, разные таймы. Во втором кое-что поменяли, поэтому смогли чуть больше затруднить действия "Локомотиву". Конечно, я не разочарован результатом. Хочу поаплодировать обеим командам, игравшим в таких условиях. Мы старались играть в свой футбол и будем стараться побеждать в каждом из оставшихся матчей", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" и "Спартак" голов не забили. | soccernews.ru