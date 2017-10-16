Каррера: "Не скажу, что третье место в группе Лиги Чемпионов устроит "Спартак"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о целях своей команды в Лиге Чемпионов.

"Группа - сложная, но я никогда не скажу, что третье место нас устраивает. Как я уже говорил, чтобы добиться максимального результата, мы должны выкладываться по максимуму. Тогда все возможно. Мы стремимся к вершине", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Бушманов оценил шансы "Спартака" в матче против "Севильи". | soccernews.ru