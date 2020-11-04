Каррера не сможет руководить АЕКом в ближайшим матче Лиги Европы

Главный тренер афинского клуба АЕКа Массимо Каррера пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с луганской "Зарей", сообщает Sport24.gr.

По сведениям издания, итальянский специалист заболел, у него поднялась температура. Каррера провел тестирование на коронавирус и его результат оказался отрицательным.

Матч "Заря" - АЕК состоится завтра, 5 ноября в Запорожье. После двух туров АЕК и "Заря" делят 3-4 места в группе, не набрав ни одного очка.

Напомним, что ранее Каррера тренировал московский "Спартак" и приводил клуб к чемпионскому титулу.

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