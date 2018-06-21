Каррера: "Не удивлен результатам сборной России"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о результатах сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Удивлен ли я результатам сборной России? Удивляться должны те, кто его критиковал, потому что они не ожидали подобного. Черчесов повел себя правильно, не обращая внимания на комментарии людей, и дал лучший ответ за счет результата", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Каррера оценил перспективы Зобнина заиграть в Европе. | soccernews.ru