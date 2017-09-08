Каррера: "Не вижу проблемы, чтобы возглавить в будущем "Зенит" или ЦСКА"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, готов ли он будет в будущем возглавить ЦСКА или питерский "Зенит".

"Готов ли я буду возглавить "Зенит" или ЦСКА? Нужно быть профессионалом. Без обид, но если "Спартак" больше меня не захочет, думаю, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы. Я еще могу понять принципиальный отказ от перехода в "Торино", но есть игроки, которые поиграли и в "Интере", и в "Милане", и в "Ювентусе" - все они профессионалы. Другое дело - перейти прямо из "Спартака" в "Зенит" или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в "Уфу" или еще куда-нибудь - проблемы не вижу", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера жалеет о расставании с Маурисио. | soccernews.ru