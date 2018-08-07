Каррера не взял в Грецию трех ведущих игроков "Спартака"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не взял в Грецию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против местного ПАОКа трех ведущих игроков своей команды.
Так, шанс сыграть завтра получили:
вратари - Александр Максименко, Артем Ребров, Владислав Терешкин;
защитники - Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов;
полузащитники - Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;
нападающие - Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
Отсутствие в данном списке Георгия Джикии, Лоренсо Мельгарехо и Александра Самедова, наставник "красно-белых" объяснил тем, что они находятся не в лучшей физической форме.
Напомним, главный тренер ПАОКа поделился ожиданиями от матча против "Спартака". | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Барселона" близка к расставанию с Андре Гомешем
-
Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги
-
Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" Жиго
-
"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"
-
ПСЖ отказался от своих притязаний на хавбека "Челси"
-
"Челси" и "Ливерпуль" ведут борьбу за общую трансферную цель стоимостью 50 миллионов евро
-
ПАОК и "Спартак" определились с игровой формой на очный матч
-
1
"Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром
-
1
"Барселона" заинтересовалась звездой Серии А
-
"Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт
-
Хавбек ПАОКа: "Черчесов - генерал"
-
Боатенг провел встречу с главным тренером "Баварии"
-
"Реал" теряет Начо
-
Этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока
-
Кройфф возглавил китайскую команду
-
Себальос: "Реал" не заметит отсутствия Роналду"
-
Рио Фердинанд назвал защитника, которого должен купить "Манчестер Юнайтед"
-
ПАОК - "Спартак": прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Чемпионов
-
ПАОК - "Спартак": где смотреть трансляцию матча
-
Стало известно, когда Куртуа прилетит в Мадрид для завершения трансфера в "Реал"