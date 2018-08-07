Каррера не взял в Грецию трех ведущих игроков "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не взял в Грецию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против местного ПАОКа трех ведущих игроков своей команды.

Так, шанс сыграть завтра получили:

вратари - Александр Максименко, Артем Ребров, Владислав Терешкин;

защитники - Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов;

полузащитники - Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

нападающие - Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Отсутствие в данном списке Георгия Джикии, Лоренсо Мельгарехо и Александра Самедова, наставник "красно-белых" объяснил тем, что они находятся не в лучшей физической форме.

Напомним, главный тренер ПАОКа поделился ожиданиями от матча против "Спартака". | soccernews.ru