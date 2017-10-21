Каррера: "Нелегко забить команде, которая обороняется вдесятером"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался после матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Сыграли в свою игру. Было сложно действовать против такой массированной защиты. У "Спартака" были моменты, но мы ими не воспользовались. Нелегко забить команде, которая обороняется вдесятером. Пробовали забить, но могли и пропустить в концовке в свои ворота" - сказал Каррера.

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