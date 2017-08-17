Каррера: "Необходимости в серьезном изменении состава нет"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о предстоящем матче своей команды в рамках РФПЛ против "Локомотива".

"С "Арсеналом" я сделал много замен по сравнению с игрой в Петербурге, потому что у нас было очень мало времени на восстановление. Сейчас такой необходимости нет", - приводит слова наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, Каррера высказался о ситуации, в которой оказалась его команда. | soccernews.ru