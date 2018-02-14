Каррера: "Неудачи "Атлетика" в Ла Лиге не помешают ему хорошо сыграть"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о предстоящем матче своей команды против "Атлетика" из Бильбао в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Несмотря на то что у "Атлетика" не получается добиться результата в своем чемпионате, это не помешает им хорошо сыграть против нас. В европейских интернациональных матчах внутренние кризисы не имеют места. Все будут настраиваться на матчи и показывать свою игру", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Каррера назвал главную задачу для "Спартака" на первый матч против "Атлетика". | soccernews.ru