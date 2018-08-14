Каррера: "Ничего не могу предъявить команде"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал вылет своей команды из Лиги Чемпионов.

"Хочу сказать, что горжусь командой и тем, что она показала на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут "блэкаута", которые и привели к поражению. Я ничего не могу предъявить команде, мы играли в меньшинстве 70 минут и делали все для победы. Я не на что не могу сегодня жаловаться", - цитирует наставника "красно-белых" Спорт24.

Напомним, украинский защитник ПАОКа отметился провокацией с политическим подтекстом после матча со "Спартаком". | soccernews.ru