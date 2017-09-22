Каррера обратился к фанатам "Спартака"

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Каррера обратился к фанатам "Спартака"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера сделал обращение к фанатам команды.

"Я хочу сказать фанатам, что нам нужна их поддержка. И прошу не повторять их то, что было в Мариборе, потому что тогда мы рискуем их лишиться" - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что на матче против "Марибора" болельщики "Спартака" кинули файер на поле.

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