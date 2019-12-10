Каррера обратился к игрокам АЕКа

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Каррера обратился к игрокам АЕКа

Новый наставник АЕКа Массимо Каррера провёл первую тренировку с греческой командой.

Перед началом занятия итальянский специалист обратился к футболистам "двуглавых орлов".

"Главное - это команда, всегда говорил, что команда, которую я тренирую, является самой сильной. Но без хороших тренировок на протяжении недели не будет хорошего матча в выходные. Я хочу видеть игроков, которые будут биться. Если мы проиграем матч, то это должно быть только потому, что наш соперник был лучше, а не потому, что мы не сделали то, что должны были. Я хочу, чтобы мы были одной семьёй, и сосредоточиться на наших целях на 200 процентов. Ребята, я не люблю много говорить, через пять минут мы все отправляемся на тренировку", - сказал Каррера.

Напомним, что бывший тренер "Спартака" заключил с АЕКом контракт до лета 2021 года.

Не пропустите: Каррера сделал заявление после назначения на пост главного тренера АЕКа. | http://soccernews.ru
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