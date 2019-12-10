Каррера обратился к игрокам АЕКа
Новый наставник АЕКа Массимо Каррера провёл первую тренировку с греческой командой.
Перед началом занятия итальянский специалист обратился к футболистам "двуглавых орлов".
"Главное - это команда, всегда говорил, что команда, которую я тренирую, является самой сильной. Но без хороших тренировок на протяжении недели не будет хорошего матча в выходные. Я хочу видеть игроков, которые будут биться. Если мы проиграем матч, то это должно быть только потому, что наш соперник был лучше, а не потому, что мы не сделали то, что должны были. Я хочу, чтобы мы были одной семьёй, и сосредоточиться на наших целях на 200 процентов. Ребята, я не люблю много говорить, через пять минут мы все отправляемся на тренировку", - сказал Каррера.
Напомним, что бывший тренер "Спартака" заключил с АЕКом контракт до лета 2021 года.
Не пропустите: Каррера сделал заявление после назначения на пост главного тренера АЕКа. | http://soccernews.ru
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|АЕК
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|Ираклис
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|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
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|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
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|Докса Драмас
|34
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|17
|Левадиакос
|34
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|Кавала
|34
|19