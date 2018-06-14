Каррера обратился к сборной России

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в преддверии старта Чемпионата Мира обратился к сборной России.

Так, в своем инстаграме наставник "красно-белых" написал: "Желаю удачи сборной России и игрокам "Спартака" в составе команды на Чемпионате Мира-2018. Желаю вам всего наилучшего!".

Напомним, уже сегодня сборная России в стартовом матче ЧМ сыграет против Саудовской Аравии. | soccernews.ru