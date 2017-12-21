Каррера объяснил неудачное выступление "Спартака" на старте сезона

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Каррера объяснил неудачное выступление "Спартака" на старте сезонаГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера объяснил неудачное выступление своей команды на старте текущего сезона.

"Связаны ли неудачи на старте сезона с так называемым постчемпионским синдромом? И это тоже. Мы с ходу выиграли Суперкубок России, но вот уже матч с "Динамо" вышел нам боком. В нем не хватило ни сил, ни эмоций. Бессмысленно скрывать, что в начале сезона частенько недоставало прошлогоднего заряда, да еще нас накрыла череда серьезных травм. Добавим к этому, что на действующего чемпиона ложится двойная ответственность, что против него играют с особым настроем - вот и получим дополнительные сложности для "Спартака". Короче говоря, вырос целый клубок проблем - как объективных, так и субъективных", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, "Спартак" интересуется девятью футболистами. | soccernews.ru

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