Каррера объяснил отсутствие Глушакова в стартовом составе "Спартака" в матче с "Ахматом"

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Каррера объяснил отсутствие Глушакова в стартовом составе "Спартака" в матче с "Ахматом"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера объяснил отсутствие капитана своей команды Дениса Глушакова в стартовом составе на сегодняшний матч РФПЛ против грозненского "Ахмата".

"Если говорить о переменах в составе, то дело не в том, что я недоволен игроками. Просто мы провели два сложных матча, один из которых длился 120 минут. Поэтому кто-то должен отдохнуть... Глушаков сегодня не играет не потому, что не забил гол или не реализовал пенальти. Просто я сделал определенный выбор. Иначе будет конфликт со всеми теми, кто не играет", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Ширко сделал прогноз на матч "Спартака" против "Ахмата". | soccernews.ru

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