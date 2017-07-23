Каррера объяснил отсутствие Луиса Адриано в матче с "Уфой"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера объяснил отсутствие форварда своей команды Луиса Адриано в сегодняшнем матче против "Уфы".

"Адриано? У него мышечная усталость. Думаю, он выбыл дня на четыре. На следующей неделе он будет тренироваться с командой. Он важен так же, как и все игроки", - приводит слова наставника "красно-белых" СЭ.

Не пропустите: превью к сегодняшнему матчу "Спартака". | soccernews.ru