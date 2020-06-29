Каррера объяснил, почему подписался на несколько фанатских сайтов ЦСКА
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему в его подписках в инстаграме несколько фанатских сайтов ЦСКА.
"Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку. У меня нет такого в планах", - передает слова специалиста Sport24.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России. До этого "красно-белые" имели бестрофейный период длительностью 13 лет. Сейчас тренер работает в греческом АЕКе.
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