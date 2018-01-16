Каррера оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался насчёт перспектив сборной России на Чемпионате Мира 2018 года.

"Думаю, выход из группы станет хорошим результатом для сборной России. У вас хорошая команда, но для достижения результата также нужно иметь немного удачи. К примеру, если игрок ударит в штангу и мяч отскочит в поле - это неудача, а если отскочит в ворота - это удача, которая очень нужна любой команде. Нужно посмотреть график наших тренировочных сборов летом. Если будет возможность посетить матчи, обязательно это сделаю. И вы сможете увидеть меня, поддерживающего сборную России" - сказал Каррера.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Не пропустите: Каррера отклонил предложение из ОАЭ. | http://soccernews.ru