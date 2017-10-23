Каррера оценил работу Черчесова в сборной

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Каррера оценил работу Черчесова в сборнойГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил работу своего коллеги Станислава Черчесова в сборной России.

"Возможно, вы удивитесь, но я слежу за выступлениями сборной России. Мне кажется, что главный тренер ведет очень хорошую работу. Я вижу, как он экспериментирует, готовит молодых ребят к выступлению на таком важном турнире. Это здорово, что много молодых футболистов. Тренер знает их способности, оставляет вне команды даже более опытных и именитых игроков", - цитирует наставника "красно-белых" RT.

Напомним, Каррера высказался о лимите на легионеров. | soccernews.ru

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