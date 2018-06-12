Каррера оценил шансы Головина заиграть в "Ювентусе"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин способен пробиться в основной состав "Ювентуса".

"Головин это очень хороший футболист. Он еще молод, но уже три года играет в чемпионате России. Головин способен стать топ-футболистом. Он готов к переходу в "Ювентус", - приводит слова Карреры Juvenews.eu.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" близок к завершению трансфера 22-летнего Головина.

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