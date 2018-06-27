Каррера оценил шансы Головина заиграть в "Ювентусе"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что полузащитником ЦСКА Александром Головиным интересуется "Ювентус".

"Я считаю, что Головин готов к "Ювентусу". И он доказывает это на чемпионате мира. Ему 22 года, он молод. Несмотря на это, он уже провел три сезона на высшем уровне в ЦСКА, играл в Лиге чемпионов против топ-клубов. Мое мнение – Головин может закрепиться в "Ювентусе". Как и в любом другом европейской команде. Не думаю, что Головин сядет в "Ювентусе" на скамейку. У него достаточно качеств, чтобы заиграть в основе. У него там будет свое место, потому что это очень сильный футболист", – приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что "Ювентус" не договорился по трансферу Головина и приостановил переговоры по нему. Теперь главным претендентов на хавбека является "Челси".

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