Каррера оценил шансы Кокорина заиграть в Серии А

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что нападающий московского клуба Александр Кокорин может заиграть в чемпионате Италии. Интерес к форварду проявляет "Фиорентина".

"Думаю, у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии. Кокорин физически и технические хорошо оснащен. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии.

Подойдет ли он «Фиорентине» и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть", — приводит слова Карреры Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года.

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