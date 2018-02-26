Каррера оценил шансы Манчини возглавить сборную Италии

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Каррера оценил шансы Манчини возглавить сборную ИталииГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил шансы своего коллеги из питерского "Зенита" Роберто Манчини возглавить сборную Италии.

"Манчини в сборной Италии? Об этом немало пишут и говорят, но ведь у Роберто - действующий контракт с "Зенитом", значит, не все так просто, как иногда представляют в Италии. К ближайшим мартовским матчам сборную будет готовить Ди Бьяджо, окончательное же решение по новому главному тренеру объявят в конце весны или начале лета. Во всяком случае, так утверждают.

Четыре фамилии практически изначально назывались всеми: Анчелотти, Конте, Манчини, Раньери. Я привел их исключительно в алфавитном порядке. Но у трех тренеров из четырех по состоянию на сегодняшний день есть действующие контракты с клубами, а Анчелотти нигде безапелляционно и публично не заявлял, что он готов возглавить сборную. Так что сейчас вряд ли кто точно знает имя нового тренера национальной команды", - цитирует наставника "красно-белых" bobsoccer.ru.

Напомним, Каррера высказался о своих планах на будущее. | soccernews.ru

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