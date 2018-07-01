Каррера оценил шансы сборных Испании и России в очном матче

Теги спартак москвамассимо каррерароссияиспания

Каррера оценил шансы сборных Испании и России в очном матче

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил шансы сборных Испании и России в очном матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Думаю, у сборной России есть шансы на победу в этой игре. Разумеется, для этого необходим правильный настрой, максимальная концентрация и отдача. Но всё это у российских футболистов есть. Каждая сборная, пробившаяся в плей-офф чемпионата, вправе рассчитывать на выход в следующий круг. Шансы полностью равны, 50 на 50. Разумеется, Испания играет намного техничнее, её мастерство владения мячом неоспоримо. Но это не значит, что сборная России должна выходить на поле в статусе мальчиков для битья" - сказал Каррера.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится сегодня в Москве в 17:00 мск. 

Не пропустите: Колодин озвучил секрет успешного выступления сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов