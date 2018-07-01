Каррера оценил шансы сборных Испании и России в очном матче
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил шансы сборных Испании и России в очном матче 1/8 финала ЧМ-2018.
"Думаю, у сборной России есть шансы на победу в этой игре. Разумеется, для этого необходим правильный настрой, максимальная концентрация и отдача. Но всё это у российских футболистов есть. Каждая сборная, пробившаяся в плей-офф чемпионата, вправе рассчитывать на выход в следующий круг. Шансы полностью равны, 50 на 50. Разумеется, Испания играет намного техничнее, её мастерство владения мячом неоспоримо. Но это не значит, что сборная России должна выходить на поле в статусе мальчиков для битья" - сказал Каррера.
Напомним, что матч Испания - Россия состоится сегодня в Москве в 17:00 мск.
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