Каррера охарактеризовал "Спартак" одним словом

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Каррера охарактеризовал "Спартак" одним словом

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы о московском клубе.

"В Москве я оставил часть своего сердца. И когда есть возможность приехать, всегда рад этому. Безусловно, не хватает поля, футбола, любви болельщиков. Пойти на матч с "Уралом"? Я не смогу. В субботу уже возвращаюсь домой.

Слежу ли я за игрой команды? Когда есть интересные матчи, конечно, смотрю. Но я смотрю и матчи "Зенита" или ЦСКА, когда они играют в еврокубках. Сейчас начался чемпионат Италии, поэтому, конечно, отдаю предпочтение ему.

Когда смотрю матчи "Спартака" по телевизору испытываю большие эмоции, потому что вспоминаю хорошие времена, которые мы прошли с клубом. Всегда приятно вспоминать моменты, которые мы пережили вместе с болельщиками и всей командой.

Охарактеризовать "Спартак" одним словом? Любовь", - сказал Каррера.

Накануне итальянский наставник прилетел в Москву на церемонию награждения международной премии Football Heroes Awards.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года и выиграл с командой два трофея - чемпионат и Суперкубок России.

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