Каррера охарактеризовал "Спартак" одним словом
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы о московском клубе.
"В Москве я оставил часть своего сердца. И когда есть возможность приехать, всегда рад этому. Безусловно, не хватает поля, футбола, любви болельщиков. Пойти на матч с "Уралом"? Я не смогу. В субботу уже возвращаюсь домой.
Слежу ли я за игрой команды? Когда есть интересные матчи, конечно, смотрю. Но я смотрю и матчи "Зенита" или ЦСКА, когда они играют в еврокубках. Сейчас начался чемпионат Италии, поэтому, конечно, отдаю предпочтение ему.
Когда смотрю матчи "Спартака" по телевизору испытываю большие эмоции, потому что вспоминаю хорошие времена, которые мы прошли с клубом. Всегда приятно вспоминать моменты, которые мы пережили вместе с болельщиками и всей командой.
Охарактеризовать "Спартак" одним словом? Любовь", - сказал Каррера.
Накануне итальянский наставник прилетел в Москву на церемонию награждения международной премии Football Heroes Awards.
Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года и выиграл с командой два трофея - чемпионат и Суперкубок России.
Не пропустите: Бывший врач "Спартака" назвал причину увольнения Карреры. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Золотой" тинейджер, продукты перестройки и защитник без контракта с производителем обуви: вспоминаем 10 самых дорогих трансферов лета
-
ПСЖ может наказать болельщиков за оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
"Локомотив" недоволен решением РФС по календарю Кубка России
-
Месси: "У меня коварная травма. Вернусь на поле только когда не будет риска рецидива"
-
В ЦСКА исключили возвращение Мамаева
Лента новостей
-
Месси прокомментировал выступление "Барселоны" на старте сезон
-
Венгер в ближайшее время станет техническим директором ФИФА
-
"Барселона" провела презентацию третьей формы на текущий сезон
-
Месси: "Никогда не чувствовал себя фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"
-
"Золотой" тинейджер, продукты перестройки и защитник без контракта с производителем обуви: вспоминаем 10 самых дорогих трансферов лета
-
СМИ: Чалов будет признан лучшим молодым игроком России
-
У Ари украли наручные часы стоимостью 23 миллиона рублей
-
ПСЖ может наказать болельщиков за оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
Гендиректор ЦСКА объяснил, почему "Зенит" выиграл борьбу за Кругового
-
1
Месси ответил Роналду на приглашение вместе пообедать
-
"Локомотив" недоволен решением РФС по календарю Кубка России
-
Каррера охарактеризовал "Спартак" одним словом
-
В РФС рассказали, будут ли женщины работать судьями на матчах РПЛ
-
Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко
-
Месси: "У меня коварная травма. Вернусь на поле только когда не будет риска рецидива"
-
Верратти определился с будущим в ПСЖ
-
В ЦСКА исключили возвращение Мамаева
-
Перес: "Не люблю говорить о судьях"
-
Манджукич и Абате отказали катарскому клубу
-
Месси: "Я не требовал купить Неймара"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4