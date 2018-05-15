Каррера определил две главные трансферные цели "Спартака" на лето

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера определил две главные трансферные цели своего клуба на ближайшее лето.

"Сколько игроков нужно приобрести "Спартаку" этим летом при оптимальном раскладе? Думаю, четыре-пять. Соответственно избавиться тоже нужно от четырех-пяти. Мы же не отправим на выход десятерых, если возьмем пятерых... Правда ли, что главная цель трансферного окна - найти центрального защитника и опорного полузащитника с российским паспортом? Да", - приводит слова наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, Каррера опроверг наличие у него конфликта с Глушаковым. | soccernews.ru