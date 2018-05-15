Каррера определил две главные трансферные цели "Спартака" на лето

Теги массимо каррераспартак москва

Каррера определил две главные трансферные цели "Спартака" на летоГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера определил две главные трансферные цели своего клуба на ближайшее лето.

"Сколько игроков нужно приобрести "Спартаку" этим летом при оптимальном раскладе? Думаю, четыре-пять. Соответственно избавиться тоже нужно от четырех-пяти. Мы же не отправим на выход десятерых, если возьмем пятерых... Правда ли, что главная цель трансферного окна - найти центрального защитника и опорного полузащитника с российским паспортом? Да", - приводит слова наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, Каррера опроверг наличие у него конфликта с Глушаковым. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов