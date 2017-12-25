Каррера определил главное открытие 2017-го года в РФПЛ

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера определил главное открытие 2017-го года в Премьер-Лиге.

"Открытие года - Головин из ЦСКА. Очень сильный молодой игрок. Купить его? Я кого ни назову, вы всех в "Спартак" отправляете!", - приводит слова наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, Каррера назвал лучший и худший матчи "Спартака" в 2017 году. | soccernews.ru