Каррера определил главное открытие 2017-го года в РФПЛ

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Каррера определил главное открытие 2017-го года в РФПЛГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера определил главное открытие 2017-го года в Премьер-Лиге.

"Открытие года - Головин из ЦСКА. Очень сильный молодой игрок. Купить его? Я кого ни назову, вы всех в "Спартак" отправляете!", - приводит слова наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, Каррера назвал лучший и худший матчи "Спартака" в 2017 году. | soccernews.ru

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