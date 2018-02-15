Каррера определился с составом на игру с "Атлетиком"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера определился с составом своей команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" из Бильбао.

Так, с первых минут игру против баскского клуба на поле "Открытие Арена" начнут: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано.

Напомним, Плетикоса поделился ожиданиями от первого матча "Спартака" и "Атлетика". | soccernews.ru